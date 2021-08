Barcellona, Messi ai saluti. Pace con Aguero nella cena d’addio (Di domenica 8 agosto 2021) Lionel Messi è pronto ad una nuova avventura calcistica. Dopo un’intera carriera al Barcellona, la Pulce sta per lasciare i blaugrana per accasarsi al Paris Saint-Germain. In attesa della conferenza stampa in cui parlerà del suo futuro, l’argentino ha salutato i compagni con un’ultima cena a casa sua. Tra i presenti Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets ma anche il suo connazionale Sergio Aguero. Approdato in Catalogna anche per giocare insieme, quest’ultimo non ha certo gradito l’addio dell’amico. Tuttavia i due hanno fatto Pace, come si evince dal messaggio postato sui social da ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Lionelè pronto ad una nuova avventura calcistica. Dopo un’intera carriera al, la Pulce sta per lasciare i blaugrana per accasarsi al Paris Saint-Germain. In attesa della conferenza stampa in cui parlerà del suo futuro, l’argentino ha salutato i compagni con un’ultimaa casa sua. Tra i presenti Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets ma anche il suo connazionale Sergio. Approdato in Catalogna anche per giocare insieme, quest’ultimo non ha certo gradito l’addio dell’amico. Tuttavia i due hanno fatto, come si evince dal messaggio postato sui social da ...

SkySport : ULTIM'ORA DOMANI ALLE 12:00 CONFERENZA DI MESSI AL CAMP NOU AD ANNUNCIARLO IL BARCELLONA #SkySport #Messi #Barcellona - tancredipalmeri : Signori, comunque la pensiate, Messi va via dal Barcellona! E nemmeno lo vendono, nemmeno se ne vuole andare, ma n… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO CONTO ALLA ROVESCIA PER MESSI AL PSG FIRMERÀ UN BIENNALE CON OPZIONE #SkySport #SkyCalciomercato #Messi #Psg #Barcellona - slovelysoul : RT @AncelottiIl: Del Piero per amore della Juventus andò in serie B. Messi per amore del Barcellona va al PSG - Cucciolina96251 : RT @RaiSport: ?? #Messi saluta i compagni: cena di addio a #Barcellona ?? -