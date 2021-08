Barcellona | la conferenza stampa d' addio di Messi | seguila in DIRETTA

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA DOMANI ALLE 12:00 CONFERENZA DI MESSI AL CAMP NOU AD ANNUNCIARLO IL BARCELLONA #SkySport #Messi #Barcellona - DiMarzio : LIVe - #Barcellona, #Messi: 'Psg? È una possibilità, ma al momento non ho accordi con nessuno. Diversi club sono in… - DiMarzio : LIVE - #Barcellona, le prime parole di #Messi in lacrime: 'Con la mia famiglia torneremo perché questa è casa nostr… - ManuEmm53054903 : RT @DiMarzio: LIVe - #Barcellona, #Messi: 'Psg? È una possibilità, ma al momento non ho accordi con nessuno. Diversi club sono interessati,… - zazoomblog : Messi la conferenza di addio al Barcellona LIVE - #Messi #conferenza #addio #Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona conferenza

"Non so se riuscirò a parlare". Lionel Messi in lacrime instampa al Camp Nou per parlare dell' addio al. "La verità - prosegue non nascondendo l'emozione - è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta la mia vita ...Al Camp Nou le parole di addio dell'argentino, che lascia i catalani con cui ha trascorso la sua intera vita calcistica."Questo è un arrivederci, l'ho promesso anche ai miei figli. Mai avrei immaginato questo addio al Barcellona, non sapevo che sarebbe andata in questa maniera, avrei voluto lasciare in campo, per avere ...Ventuno anni, quattro Champions League, tre Coppe del mondo e tre Supercoppa Uefa, dieci Lighe, sette Copa del Rey e otto Supercoppe spagnole più tardi, Lionel Messi, la Pulce, il ...