Barcellona - Juve 2 - 0 | segui la diretta

(Di domenica 8 agosto 2021)(SPAGNA) - Nel trofeo Gamper trantus eCristiano Ronaldo , alla sua prima uscita stagionale in bianconero, non troverà l'eterno rivale Leo Messi . Il proscenio, dunque, sarà ...

Allegri, invece, ha fatto capire nell' intervista rilasciata alla vigilia aTV cosa gli interessa di più del test contro il: " Ho due curiosità sul fatto che alcuni giocatori possano ...La diretta di77' - Ancora avanti ilma Perin è bravo a bloccare il tentativo di Depay 62' - Dentro Umtiti per il: tanti fischi per il giocatore. 62' - Altri ...Barcellona-Juventus 3-0. Un po’ di gioia per il Barcellona in una delle giornate più dure nella storia del club catalano, quella dell’addio di Leo Messi: la squadra blaugrana ...La Juventus cade a Barcellona e il Trofeo Gamper va alla formazione blaugrana: alla prima sfida dopo l'addio di Messi, Ronald Koeman batte Massimiliano Allegri per 3-0 grazie alle reti firmate da Depa ...