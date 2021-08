Barcellona, attacco al PSG! (Di domenica 8 agosto 2021) Come riportato da Marca, il Barcellona sarebbe passato per vie legali nei confronti del PSG. L’avvocato dei catalani, Juan Branco, avrebbe accusato con un nota ufficiale il club parigino di violare il Fair Play finanziario, riportando importanti dati a suo favore. “Nella stagione 2019/20 il rapporto tra stipendi e entrate per la squadra parigina è stato del 99%, mentre quello del Barça è stato del 54%”. Sono queste le parole che i legali del Barcellona hanno depositato alla Corte d’Appello di Parigi. La trattativa clou dell’estate che porterebbe Messi al PSG sembrerebbe aver trovato uno scoglio difficile da superare. LEGGI ANCHE: Ribery, che futuro ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) Come riportato da Marca, ilsarebbe passato per vie legali nei confronti del PSG. L’avvocato dei catalani, Juan Branco, avrebbe accusato con un nota ufficiale il club parigino di violare il Fair Play finanziario, riportando importanti dati a suo favore. “Nella stagione 2019/20 il rapporto tra stipendi e entrate per la squadra parigina è stato del 99%, mentre quello del Barça è stato del 54%”. Sono queste le parole che i legali delhanno depositato alla Corte d’Appello di Parigi. La trattativa clou dell’estate che porterebbe Messi al PSG sembrerebbe aver trovato uno scoglio difficile da superare. LEGGI ANCHE: Ribery, che futuro ...

