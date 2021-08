Atp Washington 2021, il montepremi e il prize money (Di domenica 8 agosto 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Washington, torneo in programma dal 2 all’8 agosto su cemento. Il torneo americano rivede in campo Rafael Nadal come testa di serie numero uno. Nella parte bassa invece il favorito è Felix Auger-Aliassime. Per quanto riguarda gli azzurri ci sono i nomi di Jannik Sinner e Andreas Seppi. La cifra complessiva del torneo si attesta sul milione e 600 mila euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 300 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio del ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Ile ildell’Atp 500 di, torneo in programma dal 2 all’8 agosto su cemento. Il torneo americano rivede in campo Rafael Nadal come testa di serie numero uno. Nella parte bassa invece il favorito è Felix Auger-Aliassime. Per quanto riguarda gli azzurri ci sono i nomi di Jannik Sinner e Andreas Seppi. La cifra complessiva del torneo si attesta sul milione e 600 mila euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 300 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio del ...

Advertising

RaiNews : Il 19enne di Sesto Pusteria, n.24 del ranking, ha battuto in semifinale per 7-6, 6-1, l'americano Jenson Brooksby,… - SkySport : C'è #Sinner in finale a Washington, ora LIVE su #SkySport - ilGioMB : @Ri_Ghetto Dare del deficiente ad un 19 enne che tra poco giocherà la finale atp 500 a Washington...anche no! Il mo… - zazoomblog : LIVE Sinner-McDonald Finale ATP Washington in DIRETTA: l’azzurro vuole il terzo titolo e il best ranking! -… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - ATP Washington 2021 -Jannik Sinner vuole il terzo titolo in carriera e il primo 500! L’azzurro sfida il padron… -