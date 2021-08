Allerta della Protezione civile | temperature anche anche di 45 gradi

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 8 agosto 2021): : meteo verso il Caldo.di 45. Molti paesi mediterranee sono alle prese con devastanti incendi. In Grecia e in Turchia la situazione di massima emergenza.con uno Meteo estremo in Italia. Per il rischio derivante dall’ondata di caldo, si fa sentireil capo