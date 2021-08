udine20 : Valentina Petris è 'Miss In Onda Latisana' - - Telefriuli1 : Seconda classificata “Miss Rocchetta Bellezza” Maddalena Celli di Trieste; terza classificata “Miss Be_Much” Manuel… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Petris

Il Friuli

è la vincitrice della quinta puntata della trasmissione di Telefriuli, che ieri sera ha assegnato il titolo di 'Miss In Onda - Latisana'; 27 anni di Qualso di Reana del Rojale è make ...... Caterina Desiderio, ventunenne di Monfalcone (Go), operatrice socio sanitaria terza classificata con il titolo di "Miss Be_Much"; al quarto posto,, ventisette anni di Qualso di ...La vincitrice della quinta puntata della trasmissione di Telefriuli, “Miss in Onda” che ieri sera ha assegnato il titolo di “Miss In Onda – ...Nuova tappa cercare la miss più bella della regione. Ieri sera a Latisana, a sbaragliare le altre concorrenti, anche loro meravigliose, è stata la biondissima Valentina Petris, ventisette anni di Qual ...