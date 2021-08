(Di sabato 7 agosto 2021), nel cuore delle Madonie, la “Nottedel cinema – Premio Fotogrammi di Pietra”, giunto alla quarta edizione, organizzata da Grifeoeventi e il Comune di, che interesserà non solo il Cine Teatro Grifeo ma anche numerosi scorci del borgo madonita. Sono numerose le iniziative in programma domani e il 9 agosto. Comani sera ci sarà, a partire dalle 22, la consegna dei premi “Fotogrammi di Pietra” ad attori e registi, tra cui Lucia Sardo e Paride Benassai (reduci da Los Angeles), Orio Scaduto, Alessandra Pipitone (della Women Orchestra). In ...

StraNotizie : Torna a Petralia Sottana la 'Notte Bianca del Cinema' - TV7Benevento : Torna a Petralia Sottana la 'Notte Bianca del Cinema'... - fisco24_info : Torna a Petralia Sottana la 'Notte Bianca del Cinema': Torna a Petralia Sottana, nel cuore delle Madonie, la “Notte… - italiaserait : Torna a Petralia Sottana la ‘Notte Bianca del Cinema’ -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Petralia

Adnkronos

Sottana, nel cuore delle Madonie, la 'Notte bianca del cinema - Premio Fotogrammi di Pietra', giunto alla quarta edizione, organizzata da Grifeoeventi e il Comune diSottana, ...Adesso lo scrittorea far rivivere il personaggio di Alice che, dopo aver attraversato le ... Collesano, Scillato, Chiusa Sclafani, Caltavuturo, Polizzi Generosa, Castellana Sicula,...Torna a Petralia Sottana, nel cuore delle Madonie, la “Notte bianca del cinema – Premio Fotogrammi di Pietra”, giunto alla quarta edizione, organizzata da Grifeoeventi e il Comune di Petralia Sottana, ...In gara i lavori per la messa in sicurezza del versante sud-ovest del centro abitato di Petralia Soprana. La tabella di marcia è stata pienamente rispettata: in un primo momento è stata aggiudicata la ...