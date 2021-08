Tokyo 2020 | 22 nuovi casi di Covid legati ai Giochi

(Di sabato 7 agosto 2021) Sono 22 idiregistrati in Giapponeaidi, è quanto riporta il report quotidiano del comitato organizzatore. Il numero totale di infezioni legate alla ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - giuIsz : RT @Eurosport_IT: I nostri 4 ragazzi sono andati forte? ???????? ?? Velocità media: 38,52 km/h ?? Picco massimo: 41,3 km/h Scopri di più: http… - veratto_A : RT @Libero_official: Ancora oro! La #Palmisano trionfa nella marcia 20 km: la medaglia che vale il record storico di podi per l'#Italia in… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

DIRETTA BRASILE SPAGNA, FINALE CALCIO OLIMPIADIBrasile Spagna in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 13.30 italiane presso l' International Stadium di Yokohama , sarà una sfida valevole per la finalissima del torneo Olimpico di ...La staffetta 4x100 dell'Italia ha scritto una pagina leggendaria dello sport italiano, conquistando la medaglia d'oro adavanti alla Gran Bretagna. Protagonista del rush finale è stato ...E' un miracolo che siamo riusciti a fare tutto questo, e un miracolo non può essere spiegato', ha aggiunto Tortu Hai addosso una tensione anche superiore a quella della gara individuale'. Lo ha detto ...Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu i protagonisti, con quest’ultimo che ha avvertito: “Con l’inno di Mameli finirò tutto le lacrime“. Dopo l’indimenticabile lunedì 2 agosto, ...