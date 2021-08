Salvatore Esposito | Messi? La colpa non è sicuramente di De Laurentiis! Impossibile competere con i fondi di alcune squadre

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 7 agosto 2021), noto attore napoletano della serie Gomorra, ha parlato in diretta su Instagram tornando sulle sue parole di ieri in merito alla questione Leoe non solo. Ecco le sue parole: "Ormai credo ci sia l'1% di possibilità chenon vesta la maglia del PSG. Un giorno ci spiegheranno come sia possibile che una squadra riesca a prendere tutti questi grandi campioni spendendo cifre che ritengo assurde. Il PSG spende e spande come se non ci fosse un domani e nonostante questo, hanno perso la Supercoppa francese. Trovo incredibile tutto quello che sta succedendo nel calcio, mi dispiace anche per l'Inter ...