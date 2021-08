Roma, follia nella notte: 4 giovanissimi si “divertono” danneggiando le auto in sosta con un manganello (Di sabato 7 agosto 2021) Soprattutto nel corso del fine settimana, si sono intensificati i controlli previsti da apposita ordinanza del Questore, da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, finalizzati al controllo della “movida Romana”. Questi controlli hanno permesso di identificare dei ragazzi che durante la notte si sono “divertiti“ a sfasciare le auto in sosta: hanno dai 18 ai 22 anni. La segnalazione e le auto sfasciate Nel corso del servizio di controllo a contrasto del fenomeno della “movida Romana”, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) Soprattutto nel corso del fine settimana, si sono intensificati i controlli previsti da apposita ordinanza del Questore, da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, finalizzati al controllo della “movidana”. Questi controlli hanno permesso di identificare dei ragazzi che durante lasi sono “divertiti“ a sfasciare lein: hanno dai 18 ai 22 anni. La segnalazione e lesfasciate Nel corso del servizio di controllo a contrasto del fenomeno della “movidana”, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione da ...

