Pentathlon, Olimpiadi Tokyo: Joseph Choong centra l’oro e completa la doppietta britannica (Di sabato 7 agosto 2021) La medaglia d’oro del concorso maschile di Pentathlon moderno dei Giochi Olimpici di Tokyo finisce al collo di Joseph Choong che va a completare una clamorosa doppietta per la Gran Bretagna in questa disciplina, dopo il successo di ieri di Kate French. Joseph Choong chiude con il nuovo record olimpico di 1482 punti (321 punti nel nuoto, 250 nella scherma, 286 nell’equitazione e 623 in una solidissima laser-run) e precede, grazie ad uno splendido scatto finale, l’egiziano Ahmed Elgendy che lo aveva recuperato a metà laser-run. Per lui medaglia d’argento e ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) La medaglia d’oro del concorso maschile dimoderno dei Giochi Olimpici difinisce al collo diche va are una clamorosaper la Gran Bretagna in questa disciplina, dopo il successo di ieri di Kate French.chiude con il nuovo record olimpico di 1482 punti (321 punti nel nuoto, 250 nella scherma, 286 nell’equitazione e 623 in una solidissima laser-run) e precede, grazie ad uno splendido scatto finale, l’egiziano Ahmed Elgendy che lo aveva recuperato a metà laser-run. Per lui medaglia d’argento e ...

