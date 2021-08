Parlamento va in vacanza per un mese, governo 15 giorni. Brunetta: non dovevamo andare in ferie (Di sabato 7 agosto 2021) Con l'approvazione del decreto green pass in Consiglio dei ministri, la conversione in legge del decreto sul rafforzamento della Pubblica amministrazione da parte dell'aula della Camera e l'ok in prima lettura al decreto grandi navi al Senato, Parlamento e governo vanno in ferie. La pausa estiva delle Camere durerà un mese, quella dell'esecutivo, con la curva del contagio da tenere sotto controllo e la prima applicazione del green pass, sicuramente meno. L'aula di Montecitorio è convocata per il 6 settembre, quella di Palazzo Madama per il 7. I deputati di ritorno dalle vacanze saranno alle prese con il decreto green pass ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 7 agosto 2021) Con l'approvazione del decreto green pass in Consiglio dei ministri, la conversione in legge del decreto sul rafforzamento della Pubblica amministrazione da parte dell'aula della Camera e l'ok in prima lettura al decreto grandi navi al Senato,vanno in. La pausa estiva delle Camere durerà un, quella dell'esecutivo, con la curva del contagio da tenere sotto controllo e la prima applicazione del green pass, sicuramente meno. L'aula di Montecitorio è convocata per il 6 settembre, quella di Palazzo Madama per il 7. I deputati di ritorno dalle vacanze saranno alle prese con il decreto green pass ...

