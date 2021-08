Nel 2009 e 2010 l’influenza suina | pandemia che allarmò il mondo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 agosto 2021) Anche conosciuta come H1N1, lainfluenzale del, causata per l’appunto dal virus H1N1, scoppiò in Messico nele presto arrivò in Europa. Pare che tutto abbia avuto inizio nel febbraioquando si ammala Edgar Hernandez, 4 anni, di La Gloria (Veracruz), villaggio messicano caratterizzato dalla presenza di un gigantesco allevamento di maiali. Da lì l’inizio di una crisi che sarebbe diventata internazionale solo il successivo 24 aprile. Anche in quella occasione si parlò di chiudere le scuole, favorire il telelavoro, insieme a piani di continuità. Nemmeno un mese dopo la ...