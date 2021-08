MotoGP Stiria | Parco Chiuso | il commento dei piloti

(Di sabato 7 agosto 2021) Sono state qualifiche serrate quelle andate in scena in Austria per lacon le Ducati di Jorge Martin e Francesco Bagnaia che sono andate a piazzare le ruote davanti alla Yamaha del leader del ...

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Eurosport_IT : ?? Valentino Rossi annuncia il ritiro #MotoGP | #Rossi | #VR46 | #ValentinoRossi

Così è andata anche nelle qualifiche del Gp della, a Spielberg in Austria. A partire in ... Leggi Anche, Valentino Rossi annuncia il ritiro a fine stagione: 'È stato un viaggio fantastico,...Pole position per Remy Gardner nelle qualifiche di Moto2 nel GP di. Al Red Bull Ring, il pilota australiano del team Ajo e leader del Mondiale è il più veloce ...del suo approdo indal ...Qualifiche del Gp di Stiria: Jorge Martin (Pramac Racing) si prende la Pole Position del Gran Premio di Stiria con un tempo di 1:22.994.La pole è andata allo spagnolo Martin, seguito dal piemontese. Ancora difficoltà per Valentino Rossi, soltanto diciassettesimo ...