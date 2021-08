MotoGP GP Stiria 2021, Quartararo: “Bello essere in prima fila, sono contento della moto” (Di sabato 7 agosto 2021) “Sapevo quanto fosse importante essere davanti: ho Ducati davanti e dietro, mettere una Yamaha in prima fila è stato Bello: peccato per ultimo giro in cui ho fatto un errore”. Così Fabio Quartararo dopo il terzo posto in qualifica nel GP di Stiria di motoGP. “Vediamo le condizioni di domani – prosegue il leader del Mondiale a Sky Sport – ma la cosa certa è che stiamo bene: sono contento della moto e ringrazio la squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) “Sapevo quanto fosse importantedavanti: ho Ducati davanti e dietro, mettere una Yamaha inè stato: peccato per ultimo giro in cui ho fatto un errore”. Così Fabiodopo il terzo posto in qualifica nel GP didi. “Vediamo le condizioni di domani – prosegue il leader del Mondiale a Sky Sport – ma la cosa certa è che stiamo bene:e ringrazio la squadra”. SportFace.

