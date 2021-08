Mara Venier: «A Domenica In ci saranno Don Mazzi e 4 giovani talenti ogni settimana» (Di sabato 7 agosto 2021) Mara Venier Il 19 settembre 2021 Mara Venier inaugurerà la sua tredicesima – e a suo (riba)dire ultima – edizione di Domenica In. Proprio per questo, la conduttrice sta attualmente definendo i contenuti delle nuove puntate della trasmissione Domenicale di Rai1. Oltre a confrontarsi con la gente comune, come annunciato dal direttore Stefano Coletta alla presentazione dei Palinsesti 2021/2022, la Venier introdurrà altre piccole novità. “Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 7 agosto 2021)Il 19 settembre 2021inaugurerà la sua tredicesima – e a suo (riba)dire ultima – edizione diIn. Proprio per questo, la conduttrice sta attualmente definendo i contenuti delle nuove puntate della trasmissionele di Rai1. Oltre a confrontarsi con la gente comune, come annunciato dal direttore Stefano Coletta alla presentazione dei Palinsesti 2021/2022, laintrodurrà altre piccole novità. “Cidei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio ...

Advertising

Nicholas_Dls : Mara Venier annuncia che sarà la sua ultima #DonenicaIn e poi? Chi vedrete bene al suo post? Leggi l'articolo compl… - infoitcultura : Mara Venier sbugiarda Barbara D’Urso - zazoomblog : Mara Venier al veleno contro Barbara D’Urso: «Non è vero quello che dice la verità è che io … » - #Venier #veleno… - arwen0506 : RT @alifeina_bag: Sappiate che la « testimonial » Mara Venier si é beccata una bella denuncia dal suo dentista, tirato in causa per il suo… - gianlu_79 : RT @lorenzog31: #MaraVenier si è raccontata in una lunga intervista tra progetti televisivi e vita privata. #DomenicaIn Leggi qui per tutt… -