L’ANNUNCIO DI MARA VENIER | “E’ LA MIA ULTIMA DOMENICA IN”

MARA VENIER ha annunciato che quella che prenderà il via DOMENICA 19 settembre su Rai1 sarà la sua ULTIMA DOMENICA In. La quarta di fila e la tredicesima in totale – raggiunto il record di conduzioni di Pippo Baudo – segnerà così un fatto storico. L'addio alla DOMENICA pomeriggio della sua Regina. La conduttrice, in occasione della presentazione del suo libro al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, si è raccontata tra progetti televisivi e vita privata. Alcuni impegni della prossima stagione Riprendiamo il 19 settembre con DOMENICA In. Prima ci sarà il 9 a ...

