Il Governo Draghi lavora ad una normativa stringente da applicare alla guida dei monopattini (Di sabato 7 agosto 2021) Dal monopattino selvaggio voluto dai grillini ad una normativa stringente da applicare alla guida di questi mezzi utilizzati in modo improprio in città. Il Governo Draghi lavora per correggere una delle eredità grilline per porre un freno alla crescita incontrollata di questi mezzi. La commissione Trasporti alla Camera sta esaminando una legge ad hoc che, per esempio, introduce l’obbligo del casco e limiti di velocità (30 km/orari al massimo) e vieta l’uso ai minorenni. “E’ evidente – spiega Roberto Rosso di Forza ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 7 agosto 2021) Dal monopattino selvaggio voluto dai grillini ad unadadi questi mezzi utilizzati in modo improprio in città. Ilper correggere una delle eredità grilline per porre un frenocrescita incontrollata di questi mezzi. La commissione TrasportiCamera sta esaminando una legge ad hoc che, per esempio, introduce l’obbligo del casco e limiti di velocità (30 km/orari al massimo) e vieta l’uso ai minorenni. “E’ evidente – spiega Roberto Rosso di Forza ...

Advertising

ladyonorato : Le decisioni adottate in CdM sul #greenpass sono in assoluto la pagina più nera e vergognosa nella storia della nos… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi sul #RdC: 'È troppo presto per dire se verrà ridisegnato, se verrà riformato, come cambierà la… - fanpage : La proposta di dedicare ad Arnaldo Mussolini, fratello del Duce, un parco in memoria di Falcone e Borsellino non è… - Affaritaliani : Governo, triplo schiaffo preventivo di Draghi a Salvini. INSIDE - NonVaccinato : RT @Zaira_Bartucca: Altro cortocircuito del governo #Draghi. Come la si volta e come la si gira il #GreenPass non esiste. È una prova gener… -