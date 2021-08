Green pass: al via i cortei in Francia, tensione a Parigi (Di sabato 7 agosto 2021) Momenti di tensione al corteo contro il Green pass a Parigi dove alcuni manifestanti hanno lanciato lattine in direzione dei gendarmi. Lo riporta un giornalista del quotidiano Le Figaro presente alla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 7 agosto 2021) Momenti dial corteo contro ildove alcuni manifestanti hanno lanciato lattine in direzione dei gendarmi. Lo riporta un giornalista del quotidiano Le Figaro presente alla ...

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà… - katrinyanuo : RT @cris_cersei: Spettacoli teatrali annullati 'causa green pass'. ?? - LiberoFreedom : RT @lameduck1960: Leggete che razza di porcate fanno. 'Senzatetto sprovvisti di greenpass fuori da mense e dormitori.' Siamo in mano a dei… -