Giallo di via Poma: 31 anni fa il delitto di Simonetta Cesaroni

Il 7 agosto 1990 Simonetta Cesaroni veniva uccisa in un'appartamento situato in via Carlo Poma, a Roma. Da allora, nonostante le lunghe indagini, il caso non ha mai trovato una soluzione: il nome dell'assassino è rimasto un mistero. Simonetta Cesaroni (foto di pubblico dominio)Come purtroppo accade a numerosi casi di cronaca nera, anche il famigerato delitto di via Poma è rimasto irrisolto. A ormai 31 anni dal brutale omicidio di Simonetta Cesaroni, compiuto il 7 agosto 1990, la pagina della verità sembra infatti essere ...

