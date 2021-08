Dopo la cessione di Lukaku l’Inter ripensa a Dzeko

(Di sabato 7 agosto 2021) E ora a chi affidare le chiavi dell’attacco nerazzurro? Edintorna nuovamente un obiettivo di mercato perladial Chelsea per 115 milioni, il club ha sondato Duvan Zapata dell’Atalanta. Ma il colombiano potrebbe non arrivare a Milano dal momento che il club non ha molti soldi da investire. Pertanto il bosniaco potrebbe essere un’ottima soluzione…

Roma, 7 agosto 2021 - Il tormentone Dzeko - Inter è ricominciato:le voci dello scorso inverno il bosniaco è tornato nel mirino dei nerazzurri come sostituto di ...che porterebbe ladel ...Dietro potrebbe esserci comunque un tentativo di forzare la mano per arrivare la. Da ... intanto, tra l'Inter e Nandez non ci sono stati nuovi contattigli incontri di fine luglio. Il ...Andrà a finire con Zhang che dirà che la colpa è di Lukaku e che sarebbe stato il belga a chiedere di andarsene, e con Lukaku che dirà che è stata l'Inter a venderlo perché aveva bisogno di soldi: o, ...Se ne è parlato per giorni: inizialmente sembrava fantamercato estivo, ma le voci si sono pian piano fatte sempre più ...