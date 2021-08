Crimi: 'Conte eletto presidente con 62.242 sì' (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 06 agosto 2021 'I risultati parlano da soli, e danno l'idea di cosa la comunità del Movimento 5 stelle ha scelto per il proprio futuro. Gli aventi diritto sono 115.130, di questi hanno votato in ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021) Roma, 06 agosto 2021 'I risultati parlano da soli, e danno l'idea di cosa la comunità del Movimento 5 stelle ha scelto per il proprio futuro. Gli aventi diritto sono 115.130, di questi hanno votato in ...

Advertising

petergomezblog : M5s, gli iscritti dicono sì al nuovo statuto. 60mila votanti, l’87% a favore. Crimi: “Giovedì e venerdì consultazio… - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: #Conte eletto presidente del #M5s. “Gli aventi diritto sono 115.130, di questi hanno votato in 67.064, di questi hanno v… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: #Conte eletto presidente del #M5s. “Gli aventi diritto sono 115.130, di questi hanno votato in 67.064, di questi hanno v… - giannettimarco : RT @ultimenotizie: #Conte eletto presidente del #M5s. “Gli aventi diritto sono 115.130, di questi hanno votato in 67.064, di questi hanno v… - Barbara68545184 : RT @ultimenotizie: #Conte eletto presidente del #M5s. “Gli aventi diritto sono 115.130, di questi hanno votato in 67.064, di questi hanno v… -