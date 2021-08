Covid | un dimesso e un nuovo ricovero al ‘San Pio’

(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Une unnei repartidell’ospedale San Pio di Benevento. Restano cinque, dunque, i pazienti positivi ricoverati nel nosocomio sannita. Quattro sono sanniti: in di questi tre sono degenti in Malattie Infettive e uno in Pneumologia/Sub Intensiva. L’altro paziente, proveniente da fuori provincia, è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. Inoltre, l’A.O.R.N. “San Pio” comunica di aver processato in data odierna 324 tamponi, dei quali 15 risultati positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nessun paziente guariti, nessun trasferito e nessun paziente. Andiamo a vedere i dati nel dettaglio. BOLLETTINO DEL 7 AGOSTO " DATI19 IN MOLISE In attesa dei dati del bollettino ...... per poi essereil giorno dopo e 'rispedito in hotel in buone condizioni', secondo allo ... la multinazionale Mercks, NON ha promosso nessuno studio sull'efficacia del farmaco contro il- ...Nelle Marche 221 positivi rilevati (incidenza su 10mila abitanti di 77,39), due ricoverati in meno (49) e zero decessi (il totale resta 3.041) nelle ultime 24ore. Lo comunica il Servizio Sanità della ...Sono 6.599 i nuovi casi e 24 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 7.230, i morti 27 (comprensivi di ...