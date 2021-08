Covid. 102 nuovi casi in provincia, tutti in isolamento domiciliare. Nessun decesso (Di sabato 7 agosto 2021) In provincia di Modena, su 102 nuovi positivi, 82 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 tramite test per le categorie più a ... Leggi su modenatoday (Di sabato 7 agosto 2021) Indi Modena, su 102positivi, 82 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti digià noti, 3 tramite test per le categorie più a ...

Advertising

BellelliAlberto : In Emilia Romagna 685 nuovi positivi su 33.245 tamponi eseguiti (2,1%). In aumento i ricoveri nei reparti Covid (+1… - LaSiritide : #Covid19 #Basilicata 5/08/2021 - Covid: 64 nuovi positivi su 1.102 tamponi - TuttoH24 : La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 agosto, sono state effettuate 4.503 vaccinazioni.A i… - GfIacobone : RT @massimofantini4: Dati CDC americana 21/7/2021: 1) per ogni 102 mila NON VACCINATI ci sono stati 1603 ricoveri (1,6%) e 417 morti (0,4%… - Efisio31251859 : RT @flayawa: Se volete posso filmare mio zio Eugenio di 102 anni che ha avuto una leggera forma influenzale a seguito del Covid. A lui fac… -