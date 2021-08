Coppa Italia, il Catanzaro batte il Como ai rigori e passa. A Novara primo stadio aperto al 50% in Italia (Di sabato 7 agosto 2021) Il Catanzaro batte il Como ai calci di rigore e passa il turno accedendo al tabellone principale di Coppa Italia. Dopo il 2-2 dei 90minuti e dei supplementari i calabresi l’hanno spuntata ai rigori. Per il Como fatale l’errore di Bellemo. Il rigore decisivo del Catanzaro messo a segno da Vazquez. La notizia più bella, però, è stata la riapertura dello stadio Sinigaglia al pubblico per il 50% della sua capienza. Il primo stadio riaperto al 50% in ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Ililai calci di rigore eil turno accedendo al tabellone principale di. Dopo il 2-2 dei 90minuti e dei supplementari i calabresi l’hanno spuntata ai. Per ilfatale l’errore di Bellemo. Il rigore decisivo delmesso a segno da Vazquez. La notizia più bella, però, è stata la riapertura delloSinigaglia al pubblico per il 50% della sua capienza. Ilrial 50% in ...

