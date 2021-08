Con l’arte si può ricominciare a sognare e progettare, anche dopo una pandemia (Di sabato 7 agosto 2021) di Ilaria Muggianu Scano L’Italia ha bisogno di una fiaba. La consapevolezza del bisogno di leggerezza di ogni periodo post bellico germina frutti fabulistici, nutrimento e indice stesso di serenità sociale. Perché la pandemia è stata nient’altro che questo, un conflitto esiziale e planetario contro l’ignoto con milioni di vittime e proiezione di morte tra i viventi. È così che l’esigenza di una dimensione onirica e di speranza è divenuta vitale componente soteriologica della società post pandemica. Da cosa attinge questo desiderio d’evasione, di ricollocazione di quotidianità e sogno, routine e desiderio, tram tram giornaliero e progettazione del futuro? La sfera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) di Ilaria Muggianu Scano L’Italia ha bisogno di una fiaba. La consapevolezza del bisogno di leggerezza di ogni periodo post bellico germina frutti fabulistici, nutrimento e indice stesso di serenità sociale. Perché laè stata nient’altro che questo, un conflitto esiziale e planetario contro l’ignoto con milioni di vittime e proiezione di morte tra i viventi. È così che l’esigenza di una dimensione onirica e di speranza è divenuta vitale componente soteriologica della società post pandemica. Da cosa attinge questo desiderio d’evasione, di ricollocazione di quotidianità e sogno, routine e desiderio, tram tram giornaliero e progettazione del futuro? La sfera ...

