Ceccarini | “La Juve non sembra intenzionata a sostituire Demiral Si lavora su Locatelli e si attende un segnale per Pjanic”

Advertising

dailynews_24 : Ceccarini: “Rinnovo Dybala, Locatelli e poi Pjanic, questa la strategia della Juve” - infoitsport : Ceccarini: 'Napoli, il sostituto di Demme e il nome tornato di moda. Le mosse della Juve' -

Ultime Notizie dalla rete : Ceccarini Juve

DailyNews 24

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, la trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò, per fare il punto sulle ultime operazioni in casa Juventus. Ecco il suo giudizio sul mercato bianconero: Cobolli Gigli ha poi dedicato un pensiero a capitan Chiellini, fresco di rinnovo con ...Niccolò, direttore di TMW, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 ... Mi aspetto che Locatelli sia un giocatore dellae più avanti prenda anche Pjanic. Il ...Il collega Ceccarini su TMW: Lukaku “vede” il Chelsea. Il ritorno di Romelu in Inghilterra è sempre più vicino. La trattativa è in stato avanzato e si ..."4 x sempre" è il titolo d'apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport, che celebra l'impresa a Tokyo di Patta, Jacobs,.