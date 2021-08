Caos Barcellona: “Aguero ha chiesto la rescissione dopo l’addio di Messi” (Di sabato 7 agosto 2021) E’ una situazione difficilissima in casa Barcellona, i tifosi sono in rivolta per l’addio di Leo Messi. Il club blaugrana non è riuscito a raggiungere l’accordo con l’argentino per il rinnovo del contratto, il calciatore è pronto a firmare per il Psg. Si tratta di una perdita gravissima per il club spagnolo, dal punto di vista sportivo. La decisione ha sconvolto anche Aguero. L’esperienza dell’ex City con la maglia del Barcellona potrebbe interrompersi dopo appena due mesi. Secondo quanto riporta ‘La Porteria’ l’attaccante avrebbe dato mandato ai suoi avvocati di rescindere il contratto. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 7 agosto 2021) E’ una situazione difficilissima in casa, i tifosi sono in rivolta perdi Leo. Il club blaugrana non è riuscito a raggiungere l’accordo con l’argentino per il rinnovo del contratto, il calciatore è pronto a firmare per il Psg. Si tratta di una perdita gravissima per il club spagnolo, dal punto di vista sportivo. La decisione ha sconvolto anche. L’esperienza dell’ex City con la maglia delpotrebbe interrompersiappena due mesi. Secondo quanto riporta ‘La Porteria’ l’attaccante avrebbe dato mandato ai suoi avvocati di rescindere il contratto. ...

