Calciomercato Milan – Sampdoria su Pobega e Krunic | la situazione

DiMarzio : #Calciomercato | #Ilicic resta il primo nome per il @acmilan di #Pioli: i rossoneri hanno già l'accordo con lo slov… - DiMarzio : #Hauge dall'@acmilan all'@Eintracht, lunedì le visite mediche. E su #Pobega c'è la @sampdoria: le ultime - SkySport : Milan, Hauge all'Eintracht Francoforte: lunedì visite mediche. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - MilanNewsit : Milan, manca ancora un terzino destro: Dalot sempre in pole

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Pobega, c'è la Sampdoria Per ilpotrebbe esserci anche un'altra cessione, quella di Tommaso Pobega . Il centrocampista, rientrato dal prestito allo Spezia che lo avrebbe voluto anche quest'anno,...LA STRATEGIA DEL- Il, interessato al suo ritorno con i dirigenti Maldini e Massara che monitorano la situazione quotidianamente, secondo quanto appreso da.com non ha ...Il Milan 'fa il tifo' per Lukaku al Chelsea in quanto il trasferimento del belga costringerebbe i Blues a cedere un attaccante ...Carlo Osti a Pavia, Daniele Faggiano a Milano per portare avanti il calciomercato della Sampdoria: l'obiettivo ora è Tommaso Pobega del Milan ...