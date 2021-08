Calabria, zia e nipote morti bruciati sull’Aspromonte: volevano proteggere l’uliveto dall’incendio (Di sabato 7 agosto 2021) Calabria, zia e nipote morti bruciati sull’Aspromonte. Margherita Cilione,53 anni, e Antonino Cilione, 34 anni, rispettivamente zia e nipote, sono morti in un incendio a San Lorenzo, sulle pendici dell’Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Pare stessero tentando di evitare che le fiamme raggiungesse un uliveto di loro proprietà. Due persone, Margherita Cilione,53 anni, e Antonino Cilione, 34 anni, rispettivamente zia e nipote, sono morte per ustioni dovute all’incendio di vaste proporzioni che ha interessato l’area di San Lorenzo, ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 7 agosto 2021), zia e. Margherita Cilione,53 anni, e Antonino Cilione, 34 anni, rispettivamente zia e, sonoin un incendio a San Lorenzo, sulle pendici dell’Aspromonte in provincia di Reggio. Pare stessero tentando di evitare che le fiamme raggiungesse un uliveto di loro proprietà. Due persone, Margherita Cilione,53 anni, e Antonino Cilione, 34 anni, rispettivamente zia e, sono morte per ustioni dovute all’incendio di vaste proporzioni che ha interessato l’area di San Lorenzo, ...

