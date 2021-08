Belen Rodriguez, la foto della figlia Luna Marì che dorme scatena le polemiche: “Così rischia di morire, non si mette la testa dei neonati sotto ai cuscini” (Di sabato 7 agosto 2021) Sta facendo discutere sui social l’ultimo scatto pubblicato da Belen Rodriguez raffigurante la sua secondogenita Luna Marì, nata lo scorso luglio, mentre dorme con la testa sotto al cuscino. “Buongiorno dolce Così”, commenta la showgirl argentina accanto alla foto. “È pericoloso farla dormire Così, rischia di morire“, le hanno scritto in molti nei commenti o ancora: “Non la far dormire con la testa sotto al cuscino”. Come è noto, infatti, per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Sta facendo discutere sui social l’ultimo scatto pubblicato daraffigurante la sua secondogenita, nata lo scorso luglio, mentrecon laal cuscino. “Buongiorno dolce”, commenta la showgirl argentina accanto alla. “È pericoloso farla dormiredi“, le hanno scritto in molti nei commenti o ancora: “Non la far dormire con laal cuscino”. Come è noto, infatti, per i ...

