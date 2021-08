Atletica, Olimpiadi Tokyo: Alessandro Sibilio ammette: “C’è un po’ di rammarico, ma siamo una squadra forte” (Di sabato 7 agosto 2021) C’è un po’ di rammarico per l’Italia dopo la Finale della staffetta 4×400 uomini, ultima gara di queste Olimpiadi di Tokyo per l’Atletica in pista. Il quartetto nostrano ha migliorato di un decimo il primato nazionale, portando il nuovo limite a 2’58?81, ma il riscontro cronometrico e il piazzamento conclusivo (settimo posto) avrebbe potuto assumere una dimensione diversa. L’ottima terza frazione di Vladimir Aceti è stata un po’ vanificata dallo stesso azzurro che nel passaggio di testimone ad Alessandro Sibilio non ha scelto la posizione adeguata per il cambio e così si è perso circa un ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) C’è un po’ diper l’Italia dopo la Finale della staffetta 4×400 uomini, ultima gara di questediper l’in pista. Il quartetto nostrano ha migliorato di un decimo il primato nazionale, portando il nuovo limite a 2’58?81, ma il riscontro cronometrico e il piazzamento conclusivo (settimo posto) avrebbe potuto assumere una dimensione diversa. L’ottima terza frazione di Vladimir Aceti è stata un po’ vanificata dallo stesso azzurro che nel passaggio di testimone adnon ha scelto la posizione adeguata per il cambio e così si è perso circa un ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - baiasilente : RT @atleticaitalia: #atletica ?? Olimpiadi record #Tokyo2020 parla il presidente FIDAL Stefano Mei: “Reclutamento e impianti, sfruttiamo il… - OA_Sport : #Athletics Alessandro Sibilio ammette: “C’è un po’ di rammarico, ma siamo una squadra forte” #Tokyo2020 -