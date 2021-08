Accordo Messi-Psg, gli agenti della Pulce frenano (Di sabato 7 agosto 2021) E’ totalmente falso che ci sia già un Accordo con il PSG”. Dall’entourage di Lionel Messi, consultato dal quotidiano Sport, smentiscono l’imminente approdo al Paris Saint-Germain, nonostante l’annuncio di un familiare della famiglia Al Thani. La stessa fonte, comunque, fa sapere che si attende l’offerta ufficiale dei parigini nelle prossime ore. Ma, per il momento, non ci sarebbe ancora nulla di chiuso. Messi andrebbe a completare una campagna acquisti che faraonica è dir poco. Ad accoglierlo a braccia aperte ci sarà ovviamente il “fratello” Neymar, oltre all’amico Verratti. Mentre rischia di essere accompagnato alla ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 agosto 2021) E’ totalmente falso che ci sia già uncon il PSG”. Dall’entourage di Lionel, consultato dal quotidiano Sport, smentiscono l’imminente approdo al Paris Saint-Germain, nonostante l’annuncio di un familiarefamiglia Al Thani. La stessa fonte, comunque, fa sapere che si attende l’offerta ufficiale dei parigini nelle prossime ore. Ma, per il momento, non ci sarebbe ancora nulla di chiuso.andrebbe a completare una campagna acquisti che faraonica è dir poco. Ad accoglierlo a braccia aperte ci sarà ovviamente il “fratello” Neymar, oltre all’amico Verratti. Mentre rischia di essere accompagnato alla ...

