Xiaomi è una seria minaccia per Samsung (Di venerdì 6 agosto 2021) . Infatti, l'azienda cinese è riuscita a superare la società sudcoreana e ha preso il primo posto come produttore di smartphone per spedizioni o vendite in Europa secondo Strategy Analytics. Ora, un nuovo rapporto suggerisce che Xiaomi potrebbe anche essere il più grande produttore di smartphone al mondo. Se questo è vero, il produttore di smartphone cinese rappresenta una seria minaccia per Samsung e altre aziende. Recensione Xiaomi Mi Smart band 6 Xiaomi il primo produttore al mondo? Un rapporto di Counterpoint Research afferma che Xiaomi è il produttore numero uno al ...

