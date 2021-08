Vive in una cabina telefonica, ma rifiuta l'aiuto del Campidoglio (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Il comune di Roma è "intervenuto più volte, a partire dalla metà di aprile e con ulteriori successivi approcci, finalizzati al supporto e alla presa in carico" della donna senza fissa dimora che Vive in una cabina telefonica della capitale. Lo precisa l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì. "Nel corso dei vari tentativi di approccio da parte degli operatori delle Unità di strada, anche in modo congiunto con la Polizia Locale - assicura - la donna ha sempre palesato un netto rifiuto a qualsiasi tipo di interazione. L'offerta di ogni tipo di aiuto e dell'accoglienza nelle strutture ... Leggi su agi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Il comune di Roma è "intervenuto più volte, a partire dalla metà di aprile e con ulteriori successivi approcci, finalizzati al supporto e alla presa in carico" della donna senza fissa dimora chein unadella capitale. Lo precisa l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì. "Nel corso dei vari tentativi di approccio da parte degli operatori delle Unità di strada, anche in modo congiunto con la Polizia Locale - assicura - la donna ha sempre palesato un netto rifiuto a qualsiasi tipo di interazione. L'offerta di ogni tipo die dell'accoglienza nelle strutture ...

Nelle strade della capitale ci sarebbero 8 mila senzatetto, "invisibili" che sopravvivono nella indifferenza generale. Una di loro, una quarantenne di origini africane, dorme per terra in centro e si ...

