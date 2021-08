Ucciso dal Covid a 50 anni il dj Paul Johnson: per quali hit verrà ricordato? (Di venerdì 6 agosto 2021) La pandemia di Covid-19 ha fatto un’altra vittima illustre. Non ha retto alle pesantissime complicazioni del virus il dj Paul Johnson, 50 anni, uno dei disc jockey più famosi al mondo. L’artista ha perso la sua battaglia contro il Covid-19 dopo essere stato ricoverato in ospedale. LEGGI ANCHE => Vacanze in Europa ai tempi del Covid, quali sono i requisiti per viaggiare ad agosto 2021? Paul Johnson aveva pubblicato nei giorni scorsi alcune foto che lo immortalavano attaccato al respiratore dopo aver contratto il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 6 agosto 2021) La pandemia di-19 ha fatto un’altra vittima illustre. Non ha retto alle pesantissime complicazioni del virus il dj, 50, uno dei disc jockey più famosi al mondo. L’artista ha perso la sua battaglia contro il-19 dopo essere stato ricoverato in ospedale. LEGGI ANCHE => Vacanze in Europa ai tempi delsono i requisiti per viaggiare ad agosto 2021?aveva pubblicato nei giorni scorsi alcune foto che lo immortalavano attaccato al respiratore dopo aver contratto il ...

Agenzia_Ansa : Cisgiordania, un palestinese di circa 20 anni è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani durante viol… - TirrenoLivorno : ?? MORTE AMARANTO. Il consiglio della Lega Dilettanti ha escluso la società dal campionato. I motivi: stadio non a… - biciPRO1 : #spiritoolimpico. Il figlio gravemente malato, il padre disperso, l'allenatore ucciso dal covid: Claudio… - MelanyHamilton_ : volevo dirvi che ho dei lavori di ristrutturazione accanto a casa che vanno avanti dal 2017. e non ho ancora ucciso nessuno. - SSalvaterra71 : RT @fulviocerutti: Il primo scimpanzé albino avvistato in natura è stato brutalmente ucciso dal suo branco @lazampa @lastampa -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso dal Uomo trovato morto in casa a Prizzi (Pa): confessa la compagna E' il mio compagno, l'ho ucciso io'. La donna è stata fermata dai Carabinieri e ascoltata per tutta la notte dal pm Chiara Salerno Cardillo alla quale ha confessato il delitto. Il pm ha già chiesto ...

Vaccino, "contiene alluminio". Rifiuta il siero, morte atroce a 56 anni (senza malattie pregresse). E la famiglia... Ucciso dal coronavirus dopo aver deriso e insultato per mesi le persone che al contrario avevano ricevuto il vaccino che lui definiva 'sperimentale, perché è una cospirazione delle big pharma'. ...

Il primo scimpanzé albino avvistato in natura è stato brutalmente ucciso dal suo branco La Stampa Uomo ucciso a bottigliate: la compagna ha confessato Un 51enne Vincenzo Giuseppe Canzonieri è stato trovato senza vita on casa a Prizzi, in provincia di Palermo. Accanto al corpo alcuni cocci di vetro. La vittima era in casa con la sua compagna, una 36e ...

Incidente in via Alserio a Milano: travolto e ucciso mentre attraversa sulle strisce I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma non è servito a nulla. È morto intorno alle 10:30 il 78enne che nella mattinata di venerdì 6 agosto era stato travolto da un'auto in via Alserio ...

