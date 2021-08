Tragedia stradale a Cisterna, ecco cosa è successo (Di venerdì 6 agosto 2021) Tragedia a Cisterna, un uomo di 62 anni di origine polacca ha perso la vita in un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto in via Nettuno: la vittima stava attraversando la strada a bordo di una bicicletta quando è stata investita da un camion. Il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare perché è morto sul colpo. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021), un uomo di 62 anni di origine polacca ha perso la vita in un incidente. Lo scontro è avvenuto in via Nettuno: la vittima stava attraversando la strada a bordo di una bicicletta quando è stata investita da un camion. Il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare perché è morto sul colpo. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Italia Sera.

