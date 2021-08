Tragedia a Milano | 60enne cade da un palazzo e muore

(Di venerdì 6 agosto 2021)in via Cagliero:precipita da unsul colpounè precipitato nella mattinata di oggi, venerdì 6 agosto a, morendo sul colpo. Secondo quanto riportato dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l’allarme è scattato intorno alle 7.30. Per lui non c’è stato niente

Advertising

Marycompagnone : RT @GRizza85: #prelemi oggi ho letto di tutto...teorie su teorie... Sulla vita di questo ragazzi,Giulia fa le storie da Roma ma qualcuno di… - Roberta20797187 : RT @GRizza85: #prelemi oggi ho letto di tutto...teorie su teorie... Sulla vita di questo ragazzi,Giulia fa le storie da Roma ma qualcuno di… - GRizza85 : #prelemi oggi ho letto di tutto...teorie su teorie... Sulla vita di questo ragazzi,Giulia fa le storie da Roma ma q… - 7lo66 : RT @Signor_Chester: @repubblica Se ci fosse un eruzione vulcanica in mezzo a Milano, voi avreste la faccia tosta di dire che la tragedia è… - Signor_Chester : @repubblica Se ci fosse un eruzione vulcanica in mezzo a Milano, voi avreste la faccia tosta di dire che la tragedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Milano

Fanpage.it

... che ha coinvolto i giovani nel racconto, attraverso la fotografia, dellache li aveva da ... poi esposti in una mostra al PAC Padiglione d'Arte Contemporanea di, organizzata con il ...... all'alba di un giorno che avrebbe dovuto essere di gioia e che si è trasformato in una assurda. "Mattia aveva sostenuto con successo un colloquio di lavoro a" racconta padre Michele ...Tragedia nella prima mattinata di oggi, venerdì 6 agosto, a Milano dove in via Giovanni Cagliero un uomo è morto dopo essere precipitato da un palazzo. L'allarme è scattato intorno alle 7.30 quando un ...Muore durante una discesa con il suo kayak l’istruttore Lucio Mazza, il 52enne di La Valletta Brianza, in provincia di Lecco ...