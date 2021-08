Tokyo 2020, Simone Biles è tornata a casa (Di venerdì 6 agosto 2021) La star della ginnastica statunitense Simone Biles è tornata a casa. “Houston, sono a casa. Ringrazio per aver fatto in modo di non dover aspettare un altro minuto per vedere la mia famiglia”, ha scritto la ginnasta, 4 ori a Rio e un bronzo individuale e un argento in squadra dopo il suo down psicologico a Tokyo. Dopo aver lasciato l’aeroporto, Biles si è diretta verso la sua vicina città natale di Spring in una decappottabile, acclamata da numerosi fan che hanno fiancheggiato la strada con cartelli di supporto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) La star della ginnastica statunitense. “Houston, sono a. Ringrazio per aver fatto in modo di non dover aspettare un altro minuto per vedere la mia famiglia”, ha scritto la ginnasta, 4 ori a Rio e un bronzo individuale e un argento in squadra dopo il suo down psicologico a. Dopo aver lasciato l’aeroporto,si è diretta verso la sua vicina città natale di Spring in una decappottabile, acclamata da numerosi fan che hanno fiancheggiato la strada con cartelli di supporto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - RaiSport : #Tokyo2020 #Boxe: cubano #LaCruz vince l'oro nella categoria 81-91 kg battendo il russo Gadzhimagomedov… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: A Conyedo non riesce l'impresa ?????? L'azzurro si ferma ai quarti di finale contro il campione olimpico in carica Snyder:… -