Semeraro nel karate | le farfalle della ritmica e la 4×400 per sognare ancora | ecco finali e italiani in gara alle Olimpiadi sabato 7 agosto

(Di venerdì 6 agosto 2021) Penultima giornata di garedi Tokyo: prima delle ultimecerimonia di chiusura che domenica metterà la parola fine ai Giochi estivi, il programma dimette in palio ben 34 titoli. Per l’Italia, dopo i tre ori conquistati venerdì che hanno reso la spedizione azzurra la più medagliata di sempre, ci sonosperanze di podio, anche se nessuna certezza. Il, scoperto dai non appassionati grazie a queste, potrebbe regalare all’Italia altre soddisfazioni: dopo il bronzo di Viviana ...

GianScudieri : Altra donna impegnata, questa volta nel #Karatekumite, è Silvia Semeraro: prima il pool eliminatorio, poi eventualm… - Doctor_D03 : @safetynetlaura DOMANI 8:20 Finale ginnastica ritmica con Martina Baldassarri, difficile ma non impossibile Poi ab… - ginginnigin : domani gareggerà anche silvia semeraro, cioè l’ultima italiana in gara nel kumite (combattimento). - esserequi : ora si aspetta solo Silvia Semeraro nel #Karatekumite femminile #giochiolimpici - wIwdodie : già la bottaro terza nel kata ora dobbiamo solo aspettare domani le +61 con la semeraro -

Ultime Notizie dalla rete : Semeraro nel

Il Fatto Quotidiano

Nella lotta libera Abraham Conyedo è in corsa per il bronzo;karate Silviasi gioca le sue carte+61 kg kumite. Solo due le possibilità per l'ultimo giorno, domenica. Elisa Balsamo ...Silviainvece andrà a caccia di una medagliakarate, mentre per quanto riguarda l'atletica sognano in grande gli azzurri della 4 400 maschile, qualificati per la finale in programma alle ...LE NUOVE CHANCE AZZURRE A TOKYO Ecco il programma completo delle finali di sabato e gli italiani che proveranno ad arricchire il medagliere ...Chiusa una splendida giornata caratterizzata da ben tre ori e dal record storico di medaglie conquistate ai Giochi, l’Italia si prepara per il penultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Tokyo. Occhi p ...