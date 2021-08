Advertising

gilnar76 : Rinnovo Insigne, novità dalla radio ufficiale: i dettagli #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Rinnovo Insigne, novità dalla radio ufficiale: i dettagli - Napoli_Report : Ad oggi, salvo sorpresone inimmaginabili, #Insigne continuerà ad essere il capitano del #Napoli. Il romanzo di ques… - Sal16448498 : Il vate ( del cazzaro) ha parlato.???????? Rinnovo Insigne, Alvino: 'Resta sicuro! Solo un romanzo giornalistico dovuto… - mauco971 : Penso di essere tra i pochi a cui il rinnovo di Insigne, non interessa per niente...#ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Insigne

Napoli, conferma' Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciatto alcune dichiarazioni sukldicon il Napoli, su Lukaku, ...Infine, passaggio sul complicatodiper Moratti : "Il tifoso ci tiene a tenere, quindi cercherei di confermarlo, il calcio è della gente e non di noi dirigenti e quindi ...Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ...