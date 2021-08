Programma sabato 7 agosto Olimpiadi: orari, medaglie, italiani in gara (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Quindicesima giornata di gare per gli italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo : trentotto medaglie sinora, di cui dieci d'oro, dieci d'argento e diciotto di bronzo. I colori ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Quindicesima giornata di gare per gliimpegnati alledi Tokyo : trentottosinora, di cui dieci d'oro, dieci d'argento e diciotto di bronzo. I colori ...

Ultime Notizie dalla rete : Programma sabato Programma sabato 7 agosto Olimpiadi: orari, medaglie, italiani in gara I colori azzurri potranno rimpinguare il medagliere con le finali in programma il 7 agosto: si parte a mezzanotte, con la maratona femminile di atletica a cui parteciperà Giovanna Epis , a seguire ...

Tokyo 2020, il programma di sabato 7 agosto: orari e italiani in gara Olimpiadi, il programma delle finali del 7 agosto 00.00 ATLETICA , maratona femminile. 00.30 GOLF FEMMINILE , 4° giro 3.00 BEACH VOLLEY MASCHILE , 3° posto: Lettonia (Plavins - Tocs) - Qatar (Cherif ...

Tolfarte, il programma del sabato TerzoBinario.it Diretta Live: Coppa Italia, Como-Catanzaro (7/8, ore 19) Debutto ufficiale per il Como: sabato alle 19, al "Piola" di Novara, affronta il Catanzaro nel turno preliminare di Coppa Italia. E' la prima partita della nuova stagione, contro un'avversaria di seri ...

Grottammare,testi di Giordano Bruno per ''Voci tra le mura'' Testi di Giordano Bruno per il secondo appuntamento di “Voci tra le mura”, in programma DOMANI, sabato 7 agosto, alle ore 18.30, nel ParcoArena Sisto V. In scena, Eugenio Olivieri e Alessandro Pertosa ...

