Pensioni anticipate 2021, oggi 6 agosto: post quota 100 flessibilità ed equità (Di venerdì 6 agosto 2021) Continua il dibattito sulle Pensioni anticipate specie in vista della scadenza della quota 100 al 31/12/2021 e soprattutto post incontro tra Governo e sindacati che non ha fornito i risultati sperati in termini né a detta dei lavoratori né a detta dei sindacati che stanno preparando mobilitazioni se a settembre non riceveranno risposte adeguate da parte del Ministro Orlando. Tra le richieste delle forze sindacali una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto anche del tipo di mansione svolta nell’arco della vita del lavoratore, perché l’aspettativa di vita può ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 6 agosto 2021) Continua il dibattito sullespecie in vista della scadenza della100 al 31/12/e soprattuttoincontro tra Governo e sindacati che non ha fornito i risultati sperati in termini né a detta dei lavoratori né a detta dei sindacati che stanno preparando mobilitazioni se a settembre non riceveranno rise adeguate da parte del Ministro Orlando. Tra le richieste delle forze sindacali una maggiorein uscita che tenga conto anche del tipo di mansione svolta nell’arco della vita del lavoratore, perché l’aspettativa di vita può ...

Advertising

RDenigro : @sole24ore Le banche servivano apposta per dare stipendi agli affiliati. Comunque invece di regalare altre migliaia… - zazoomblog : Pensioni anticipate 2022: ultime news dopo l’incontro tra Sindacati e Governo - #Pensioni #anticipate #2022:… - zazoomblog : Pensioni anticipate e quota 41 per i precoci: i requisiti a oggi ma l’allargamento nel 2022 è a rischio -… - simposioixprime : Pensioni anticipate, Ape e Tfr: tutte le opzioni sul tavolo per il dopo Quota 100 -