Paolo VI | la lezione del ‘papa amletico’ | nessuna vendetta contro chi lo reputava scomodo

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il 6 agosto 1978, ovvero 43 anni fa, sanVI moriva nella residenza estiva dei Pontefici, Castel Gandolfo. L’ultimo comunicato della Sala Stampa della Santa Sede precedente il decesso di Montini non faceva presagire la fine imminente di quel pontificato durato 15 anni. Ma, nella tarda serata di quel giorno in cui la Chiesa cattolica celebra la festa della Trasfigurazione, il cuore del Papa bresciano si fermò mettendo in serio imbarazzo tutta la comunicazione vaticana del tempo. Unasempre attuale per i comunicatori, soprattutto ecclesiali, di ieri e di oggi. Una pagina davvero drammatica per chi era chiamato all’epoca a guidare i media ...