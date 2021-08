Medaglia d'Oro per l'Italia nella Stafetta 4 x100: c'è anche un meridionale nel quartetto vincitore! (Di venerdì 6 agosto 2021) Non vuole proprio fermarsi la voglia di rivincita del Team Italiano alle Olimpiadi di Tokio 2020, ultima notizia è la vittoria nella staffetta 4x 1000, di uno squadrone di velocisti: Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Dopo essersi qualificati alla gara con un tempo di 37''95 (record Italiano) portano a casa la Medaglia d'Oro diventando gli uomini più veloci del mondo! Parte il sardo Lorenzo Patta che passa la staffetta a Marcell Jacobs (Medaglia d'Oro ai 100 metri), poi è la volta di Eseosa Desalu ed infine Filippo Tortu taglia il traguardo con un record di 37''50 secondi, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 6 agosto 2021) Non vuole proprio fermarsi la voglia di rivincita del Teamno alle Olimpiadi di Tokio 2020, ultima notizia è la vittoriastaffetta 4x 1000, di uno squadrone di velocisti: Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Dopo essersi qualificati alla gara con un tempo di 37''95 (recordno) portano a casa lad'Oro diventando gli uomini più veloci del mondo! Parte il sardo Lorenzo Patta che passa la staffetta a Marcell Jacobs (d'Oro ai 100 metri), poi è la volta di Eseosa Desalu ed infine Filippo Tortu taglia il traguardo con un record di 37''50 secondi, ...

