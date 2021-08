Mara Venier, la frecciatina a Barbara D'Urso: 'Non è vero che scelgono lei. È che io non li posso avere' (Di venerdì 6 agosto 2021) Le signore della domenica e si contendono gli ascolti da anni, ma ora la conduttrice di Rai Uno svela un retroscena sulle interviste della collega - rivale di Domenica Live. Secondo quanto ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) Le signore della domenica e si contendono gli ascolti da anni, ma ora la conduttrice di Rai Uno svela un retroscena sulle interviste della collega - rivale di Domenica Live. Secondo quanto ha ...

Advertising

Cosmicpolitan_ : RT @Cinguetterai: Fine di un’era? Mara Venier lo ha detto tante volte, ma questa volta sembra che non sia intenzionata a cambiare idea. “#… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Mara Venier contro Barbara D'Urso: «Non è vero che scelgono lei. È che io non li posso avere» - leggoit : Mara Venier contro Barbara D'Urso: «Non è vero che scelgono lei. È che io non li posso avere» - Teleblogmag : La conduttrice 'sputtana' simpaticamente la D'Urso. Il video nell'articolo. #maravenier #domenicain #barbaradurso… - MMastrantuono : RT @Cinguetterai: Fine di un’era? Mara Venier lo ha detto tante volte, ma questa volta sembra che non sia intenzionata a cambiare idea. “#… -