Lukaku, l'Inter pone le condizioni: la situazione (Di venerdì 6 agosto 2021) l'Inter di Simone Inzaghi potrebbe perdere il suo totem offensivo, dopo aver lasciato già andare Achraf Hakimi. Il Chelsea attende, anche se dalla sua ha il benestare del giocatore che avrebbe dato l'ok al trasferimento. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, i nerazzurri sono stati chiari: 130 milioni entro il weekend o Lukaku resterà a Milano. Il giornale piemontese, inoltre, spiega come la dirigenza non sia assolutamente intenzionata a dimettersi. Una situazione magmatica, ma nella quale Marotta vuole avere il coltello dalla parte del manico.

DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - TuttoMercatoWeb : Per Lukaku l'Inter deve ancora 55 milioni allo United. Che ha una percentuale sulla rivendita - FBiasin : Alle ore 12.00 di oggi l’unica offerta formalizzata dal #Chelsea all’#Inter per #Lukaku è di 100 milioni + il cartellino di #Alonso. - BartAprile : RT @RGarinella: #Lukaku #Inter: è il giorno. Il #Chelsea arriverà a 120 milioni più un calciatore. Vedremo. Ma arrivati a questo punto non… - Clastweet : Mio nonno diceva: “i soldi non fanno la felicità.” Io aggiungerei: “…ma l’Inter si.” RESTA. @RomeluLukaku9 #Lukaku #LukakuNonSiTocca -