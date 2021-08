LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Chamizo fuori dal podio. Conyedo accede ai ripescaggi per il bronzo! (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 L’uzbeko Abdurakhmonov si impone per manifesta superiorità sul kazako Kaisanov e conquista il bronzo nei 74 kg. Spazio adesso alla finalissima tra il russo Sidakov ed il bielorusso Kadzimahamedau. 12.40 La grande chance di andare a medaglia è sfumata probabilmente ieri in semifinale, dove Frank Chamizo ha ceduto il passo ad un avversario alla sua portata come il bielorusso Kadzimahamedau. Quest’oggi sarebbe servito invece il miglior Chamizo per battere un fenomeno come Dake. 12.38 Niente da fare: Chamizo si deve arrendere a Dake e resta fuori ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43 L’uzbeko Abdurakhmonov si impone per manifesta superiorità sul kazako Kaisanov e conquista il bronzo nei 74 kg. Spazio adesso alla finalissima tra il russo Sidakov ed il bielorusso Kadzimahamedau. 12.40 La grande chance di andare a medaglia è sfumata probabilmente ieri in semifinale, dove Frankha ceduto il passo ad un avversario alla sua portata come il bielorusso Kadzimahamedau. Quest’oggi sarebbe servito invece il migliorper battere un fenomeno come Dake. 12.38 Niente da fare:si deve arrendere a Dake e resta...

Advertising

MacoPorcaro : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: #Chamizo, niente bronzo nella lotta #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: #Chamizo, niente bronzo nella lotta #SkySport #Tokyo2020 - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: Ginnastica ritmica, Baldassarri alle qualificazioni.… - GDS_it : #Olimpiadi, i risultati degli Azzurri: attesa per staffetta 4x100 e lotta libera con #Chamizo, fuori #Conyedo… - infoitsport : LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Conyedo fuori ai quarti, ma spera nel ripescaggio per il bronzo -