LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Baldassarri crolla al nastro: è undicesima! Ancora un errore per Agiurgiuculese (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.41: La capoverdiana Alves Lopes ai nastri totalizza 9.950 per un totale di 42.850. Ora l'ungherese Pigniczki 9.37: Dopo tre rotazioni: 1) D. Averina (Rus) 83.500, 2) A. Averina (Rus) 82.575, 3) Ashram. (Isr) 79.900, 4) Salos (Blr) 76.550, 5) Kaleyn (Bul) 76.500, 6) Harnasko (Blr) 75.350 11) Baldassarri (Ita) 70.400, 16) Agiurgiuculese (Ita) 66.900 9.34: Elegante l'interpretazione dell'azzurra che totalizza solo 20.150 e sprofonda in classifica. Totale di 70.400, undicesima posizione per l'azzurra che dovrà lottare fino in fondo per entrare fra le dieci. Le clavette potrebbero ...

